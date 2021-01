Mannheim – Die Adler Mannheim möchten mit Heimsieg gegen Schwenningen die Tabellenführung übernehmen

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Die Adler Mannheimer möchten mit einem Heimsieg beim Spitzenspiel am Donnerstag, 7. Januar um 18.30 Uhr, zu Hause gegen die Schwenninger Wild Wings die Tabellenführung übernehmen. Nach drei Heimsiegen hatten die Adler Mannheim auch ihr erstes Auswärtsspiel am Montag beim ERC Ingolstadt erst im Penaltyschießen mit 3:2 Toren in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) in der Gruppe Süd gewonnen. Die Mannheimer gingen in der 6. Minute durch Jonas Lehtivuori mit 1:0 in Führung. In der 16. Minute erhöhte David Wolf auf 2:0. Den Ingolstädtern gelang eine Minute (17.) später durch Wayne Simpson der Anschlusstreffer zum 1:2.

In der letzten Minute (40.) vom zweiten Drittel erzielte Tim Wohlgemuth in Überzahl den 2:2-Ausgleich. Im Schlussdrittel machten die Adler Druck und hatten viele Chancen, aber es fielen keine Tor. Nach der ebenfalls torlosen Verlängerung gelang Nicolas Krämmer dann der 3:2-Siegtreffer im Penaltyschießen für die Adler. In der Gruppe Süd führen die Schwenninger Wild Wings nach vier Spielen mit elf Punkten vor den Adler Mannheim mit zehn Zählern die Tabelle an. Weitere Informationen gibt es unter www.adler-mannheim.de.

Quelle:

Text: Michael Sonnick