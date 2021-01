Ludwigshafen – Volkshochschule startet ins neue Semester und ins Jubiläumsjahr

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Die Volkshochschule (VHS) Ludwigshafen startet am 25. Januar ins neue Semester und bereits am 15. Januar ins Jubiläumsjahr “120 Jahre VHS und 75 Jahre Neugründung nach dem Zweiten Weltkrieg” mit einer Online-Krimilesung. Über das neue Programm und über das Jubiläumsjahr informieren Sozialdezernentin Beate Steeg und VHS-Leiterin Stefanie Indefrey am Donnerstag, 14. Januar 2021, 11 Uhr in einer Online-Pressekonferenz.

