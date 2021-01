Ludwigshafen – Ludwigshafen legt Umweltbericht 2019 vor

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Auf rund 280 Seiten gibt der Umweltbericht 2019 Auskunft über Fragen zur Umwelt. Mit ausführlichen Hintergrundinformationen sind Zusammenhänge transparent und leicht verständlich in elf Kapiteln dargestellt. Zahlreiche Fotos, Grafiken und Tabellen ergänzen die von den über 40 Expert*innen aus über zehn städtischen Bereichen sowie externen Institutionen erstellten Artikel. Mit den nun fortgeschriebenen Daten und Fakten knüpft der Bericht an seine Vorgänger an. “Nur durch die Zusammenarbeit mit vielen Partner*innen und unter Einbeziehung der Bürger*innen können die Klimaschutzziele als auch ein erfolgreicher Umwelt- und Naturschutz in der Stadt Ludwigshafen erreicht werden”, unterstreicht Bau- und Umweltdezernent Alexander Thewalt.

Die erste umfassende Gesamtdarstellung der Umweltverhältnisse der Stadt Ludwigshafen wurde 1986 von der Stadtentwicklung herausgegeben. Der zweite Bericht erschien 1990. Nach der Gründung des Umweltamtes im Jahr 1994 wurde die Fortschreibung dort für die jeweiligen Zeiträume bis 2003, 2009, 2014 und nun zum 25-jährigen Bestehen des Bereichs Umwelt im vergangenen Jahr bis 2019 weitergeführt. Neben den fortgeschriebenen Daten gibt es auch neue Themen, die im Umweltbericht 2019 vorgestellt und beschrieben werden. Zur Einführung und zum 25-jährigen Bestehen des Bereichs Umwelt in Ludwigshafen finden wegweisende und markante Veränderungen und Entwicklungen im Umwelt- und Naturschutz

des letzten Vierteljahrhunderts hier ihren Eingang. Im Kapitel “Naturschutz und Landespflege” wird beispielsweise das Großprojekt der Renaturierung des Oggersheimer Altrheingrabens präsentiert. Der “Masterplan Green City” zur Gestaltung nachhaltiger und emmissionsfreier Mobilität wird ausführlich unter dem Themenbereich “Luftreinhaltung” vorgestellt. Unter der Überschrift “Lärm” finden sich unter anderem Beiträge zur Lärmminderungsplanung. Wie die “Trinkwasserversorgung” als auch die “Abwasserreinigung und -beseitigung” in Ludwigshafen funktioniert, ist in den zugehörigen Kapiteln nachzulesen. Der Komplex “Grundwasser und Hochwasser” erklärt unter anderem, welche Maßnahmen zum Hochwasserschutz ergriffen wurden. Die mittlerweile abgeschlossenen Sanierungsmaßnahmen einer Altablagerung in der Frigenstraße finden sich im Kapitel “Altlasten und Bodenschutz” ebenso wieder wie die Sanierung einer radioaktiven Altlast in Rheingönheim.

Die Entwicklung der Abfallmengen als auch der illegalen Abfallablagerungen und der Mängelmelder sind Themen des Kapitels “Abfallwirtschaft”. Das Kapitel “Klimaschutz” gibt einen Überblick über die in diesem Bereich bereits umgesetzten Maßnahmen der Stadtverwaltung, beispielsweise bei energetischen Sanierungen und Investitionen in städtischen Liegenschaften. Es stellt ebenso aktuelle Entwicklungen im Bereich Mobilität vor. Darüber hinaus werden CO2-Minderungsprojekte der Stadtverwaltung und ihrer Kooperationspartner*innen wie etwa TWL, GML, GAG, der Energieagentur oder der Verbraucherzentrale vorgestellt. Was es mit den globalen Nachhaltigkeitszielen auf sich hat, wie sie in

Ludwigshafen lokal umgesetzt werden und was in diesem Zusammenhang die Symbole am jeweiligen Kapitelanfang bedeuten, ist neben weiteren neuen interessanten Aspekten im Kapitel “Umweltkommunikation” zu erfahren.