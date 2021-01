Ludwigshafen – Impfzentrum planmäßig gestartet

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Das Ludwigshafener Impfzentrum hat am Morgen des heutigen Donnerstags, 7. Januar 2021, planmäßig seinen Betrieb aufgenommen. Ein 90-jähriger Mann war erster Impfling. Rund 150 Menschen werden im Laufe des heutigen Tages ebenfalls geimpft.Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck überzeugte sich kurz nach 9 Uhr persönlich davon, dass alle Abläufe wie vorgesehen funktionieren. “Durch das Impfen können wir die Pandemie bekämpfen, es ist zusammen mit dem Einhalten der Abstands- und Hygieneregeln ein ganz wichtiger Schritt auf dem Weg zurück in die Normalität. Wir als Stadtverwaltung sind gut vorbereitet. Ich bin zuversichtlich, dass wir dieses Impfangebot nun Zug um Zug weiter ausbauen können. Mein Dank gilt dem ganzen Team, das dieses Impfzentrum in so kurzer Zeit aufgebaut hat und nun für einen reibungslosen Ablauf sorgt. Die Ludwigshafener*innen sind hier gut aufgehoben”, sagte die OB.

BEITRAG EMPFEHLEN UND TEILEN teilen

mitteilen

teilen

RSS-feed

E-Mail