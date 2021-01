Ludwigshafen – Bauarbeiten in der Maudacher Straße

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. In der Maudacher Straße im Stadtteil Maudach auf Höhe der Einmündung Kurzweil ist ab Donnerstag, 14. Januar 2021, die Fahrbahn in Richtung Mutterstadt wegen Bauarbeiten verengt. Die Arbeiten zur Verlegung von Stromleitungen dauern voraussichtlich eine Woche an. Die Verwaltung bittet die Verkehrsteilnehmer*innen um Verständnis für die entstehenden Beeinträchtigungen und um eine vorsichtige Fahrweise.

BEITRAG EMPFEHLEN UND TEILEN teilen

mitteilen

teilen

RSS-feed

E-Mail