Heidelberg – Schärfere Augen für die Computertomographie: Metastasen besser beurteilen

Im Deutschen Krebsforschungszentrum (DKFZ) erproben Ärzte derzeit ein

neuartiges Verfahren der Computertomographie (CT): Für die Darstellung von

Knochenmetastasen bei fortgeschrittenen Brustkrebs-Erkrankungen verglichen

DKFZ-Radiologen nun das neue “photonenzählende” CT mit der konventionellen

CT-Bildgebung. Ihr Ergebnis: Mit der neuen Technik lassen sich deutlich

feinere Strukturen darstellen, als es bisher möglich war.

Brustkrebs bildet besonders häufig Absiedlungen in den Knochen, die

gefürchteten Knochen- oder auch Skelettmetastasen. Werden sie bei einer

Patientin entdeckt, so ist es in der Regel notwendig, sofort Therapien

einzuleiten: Die Metastasen können starke Schmerzen verursachen, Brüche

begünstigen, Wirbel können kollabieren und dadurch das Rückenmark schädigen.

Für den weiteren Verlauf der Erkrankung ist es wichtig zu erkennen, ob die

gewählte Therapie auch die gewünschte Wirkung erzielt. Dazu verfolgen Ärzte

mit bildgebenden Verfahren, üblicherweise mit der CT, regelmäßig, ob die

Behandlung anschlägt. “Dabei ist es wichtig, auch kleinste Veränderungen zu

erkennen, damit wir frühzeitig zu einer Änderung der Therapie raten können”,

sagt Eckhard Wehrse, Arzt im Deutschen Krebsforschungszentrum.

Wehrse und seine Kollegen haben derzeit die einmalige Gelegenheit, eine neue

Methode der CT-Bildgebung zu prüfen und mit der konventionellen

CT-Bildgebung vergleichen zu können: Das DKFZ verfügt als eine von weltweit

nur drei Institutionen über ein experimentelles photonenzählendes CT

(Photon-Counting-CT, PC-CT), das mit einer neuartigen Detektor-Technologie

arbeitet. Das Gerät wurde im Rahmen einer Kooperationsvereinbarung mit

Siemens im DKFZ installiert.

In der aktuellen Studie wurden die PC-CT-Bilder von Knochenmetastasen bei

Patientinnen mit fortgeschrittenen Brustkrebserkrankungen von mehreren

Ärzten beurteilt und mit konventionellen CT-Aufnahmen verglichen. Die

mithilfe der neuen Technik generierten Bilder wurden durchgehend als

schärfer und detailreicher beurteilt. Insbesondere Veränderungen an sehr

feinen Strukturen wie etwa den Knochenbälkchen (Trabekeln) waren besser zu

erkennen.

“Durch sein neuartiges Detektorsystem hat das PC-CT deutlich schärfere Augen

als die herkömmlichen Geräte. Daher können wir damit Bilder in höherer

räumlicher Auflösung erzeugen, als es bisher möglich ist”, erläutert

Heinz-Peter Schlemmer, Leiter der Radiologie im DKFZ, und ergänzt. “Oder wir

können Bilder mit der gleichen Qualität generieren wie mit dem

konventionellen CT – bei deutlich niedrigerer Strahlendosis.” Das liegt an

der höheren Empfindlichkeit und am günstigeren Signal-Rausch-Verhältnis der

neuen Detektoren. So eröffnet die neue Technik in Zukunft auch

aussichtsreiche Perspektiven für viele weitere Indikationen, wie etwa

Screening-Untersuchungen oder Bildgebung bei Kindern.

Bei der photonenzählenden CT erzeugen die auf dem Detektor auftreffenden

Röntgenphotonen direkt ein elektrisches Signal. Bei den herkömmlichen

CT-Detektoren dagegen werden sie zunächst in sichtbares Licht umgewandelt,

das dann in einem weiteren Schritt in ein elektrisches Signal transformiert

wird. Die neuen Detektoren sind daher in der Lage, die eintreffenden

Photonen einzeln zu zählen und deren Energie zu quantifizieren. Bei den

herkömmlichen Detektoren dagegen kann nur die Energiesumme vieler

eintreffender Photonen ausgelesen werden.

Das PT-CT ist derzeit noch nicht für die klinische Diagnose von

Krebserkrankungen zugelassen, die aktuellen Studien finden als

experimentelle Untersuchungen im streng kontrollierten Rahmen mit Voten des

Bundesamtes für Strahlenschutz und der Ethikkommission statt. Das Verfahren

wird derzeit zur Darstellung von Krebs, Herz-, Gefäß- und Lungenerkrankungen

erprobt.

