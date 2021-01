Edenkoben – Öffnungszeiten Tourismusbüro SÜW Edenkoben

Edenkoben/Landkreis Südliche Weinstraße/Metropolregion Rhein-Neckar. Aufgrund der aktuellen Situation haben wir unsere Öffnungszeiten wie folgt angepasst: Das Büro und das Foyer bleiben für Gäste bis 31.1.2021 geschlossen. Das Team ist zu den Winteröffnungszeiten vor Ort im Büro mit einer Notbesetzung telefonisch und per Mail erreichbar. Mitglieder können sich direkt bei uns melden und kontaktlos Prospekte abholen. Nach Anmeldung. Bei Fragen und Beratungsbedarf gibt es die Möglichkeit mit max. 1 Person und einer unserer Mitarbeiterinnen einen Termin zu vereinbaren.Im Foyer befindet sich eine ‚coronaconforme‘ Gesprächsecke.



Wir sind erreichbar:

Von Montag bis Freitag 9 – 12.30 und 13.30 – 16 Uhr

Freitag von 9 – 12.30 Uhr

Per Telefon: 06323-959222 oder per Mail: touristinfo@vg-edenkoben.de

Aktuelle Informationen zu Prospekten und geplanten Aktionen auf der Webseite:

www.garten-eden-pfalz.de

Text und Bild: Verein SÜW Edenkoben