Edenkoben – Jetzt anmelden: Schiedsrichter-Ausbildung online

Edenkoben/Landkreis Südliche Weinstraße/Metropolregion Rhein-Neckar. Der SWFV bietet ab dem 22. Januar 2021 einen Neulingslehrgang für Schiedsrichter Online an. Aufgrund der aktuellen Situation findet die Ausbildung mittels Distance Learning statt. Die Teilnahme kann also bequem von der heimischen Couch erfolgen. Interessierte ab 14 Jahren können sich über das Lehrgangsmodul des SWFV bis zum 20.01.2021 anmelden. Voraussetzung ist lediglich ein Computer, Tablet oder mobiles Endgerät mit Internetverbindung. Der Kurs geht über einen Zeitraum von vier Wochen und wird durch regelmäßige Konferenztermine der Referenten begleitet. Die Prüfung findet zu einem späteren Zeitpunkt an der Sportschule in Edenkoben oder gegebenenfalls dezentral in den Fußballkreisen statt.

Weitere Informationen zur Schiedsrichter-Ausbildung finden Sie auf der Homepage des SWFV im Bereich SPIELBETRIEB / Schiedsrichter / Schiedsrichter-Ausbildung (www.swfv.de/Spielbetrieb/Schiedsrichter/Schiedsrichter-Ausbildung). Anmeldung über Anmeldung.swfv.de. Ansprechpartner bei Fragen rund um die E-Learning-Ausbildung ist Verbandslehrwart Dr. Markus Schwinn (Email: markus.schwinn@swfv.net).