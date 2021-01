Eberbach – Hochsitz beschädigt – Zeugen gesucht

Grünstadt/Landkreis Bad Dürkheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Dreiste Betrüger riefen am Montag (04.01.2021) am späten Nachmittag bei einer 83 Jahre alten Frau an und brachten diese durch geschickte Gesprächsführung und mehrere Anrufer mit unterschiedlichen “Rollen” dazu, letztlich einem Unbekannten mehrere Tausend Euro auf der Straße auszuhändigen. Zuerst meldete sich der angebliche Enkel der Frau, der vorgab, in einen ... Mehr lesen »