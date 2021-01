Böhl-Iggelheim – Weitere Enkeltrickversuche scheitern

Böhl-Iggelheim/Rhein-Pfalz-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Nachdem bereits am 05.01.2021, ein entsprechender Vorfall bei der Polizei bekannt wurde, wurden für den gleichen Tattag, nämlich 05.01.2021, am 06.01.2021 zwei weitere Fälle nachgemeldet. Der Anrufer hier gab sich jeweils als Enkel aus, der nach einem Verkehrsunfall Geld benötigen würde. Das Telefon wurde sodann vom “Enkel” an einen angeblichen Polizisten übergeben, der dann versuchte die jeweils Angerufene nach personenbezogenen Daten auszufragen. Beide Angerufene legten ohne Informationen von sich preis zu geben auf. Auch kam es zu keinem Verlust von Wertgegenständen oder Geld. Die bereits im ersten Fall eingeleiteten Ermittlungen wegen versuchten Betruges werden in der Folge auf die beiden weiteren Taten ausgeweitet. Die Polizei rät zu gesundem Misstrauen, insbesondere bei unerwarteten Anrufen. Geben Sie keine Informationen zu familiären und finanziellen Verhältnissen preis. Kommt Ihnen ein Anruf verdächtig vor, verständigen Sie die Polizei über eine von Ihnen recherchierte Telefonnummer und nicht über eine womöglich von einem falschen Polizisten genannte.

BEITRAG EMPFEHLEN UND TEILEN teilen

mitteilen

teilen

RSS-feed

E-Mail