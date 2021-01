Maxdorf – Verkehrsunfallflucht – Parkrempler Nettoparkplatz Maxdorf

Mosbach/Neckar-Odenwald-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Zum Brand eines Wohnhauses kam es am Dienstag gegen 16.15 Uhr in Mosbach. Eine Zeugin meldete zunächst dunkle Rauchschwaden aus einem Haus in der Mönchhofgasse. Als die Feuerwehr eintraf, stand der untere Teil des Gebäudes bereits in Vollbrand. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Bei dem Brand ... Mehr lesen »