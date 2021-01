Ludwigshafen – Verkehrsunfall an Kreuzung – Zeugen gesucht

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. 1200 Euro Sachschaden sind das Resultat eines Verkehrsunfalls am Dienstag (05.01.2021). Gegen 16.50 Uhr fuhr ein 27-Jähriger mit seinem Pkw in den Kreuzungsbereich Maudacher Straße/August-Heller-Straße und kollidierte mit einer 57-jährigen Pkw-Fahrerin. Die Polizei sucht nun Zeugen, da beide Verkehrsunfallbeteiligten angaben, dass die Ampel bei beiden grün anzeigte. Ein technischer Defekt der Ampelanlage kann ausgeschlossen werden. Bei dem Verkehrsunfall wurden keine Personen verletzt. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

