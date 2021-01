Ludwigshafen – Sparkassenstiftungen – Förderanfragen stellen

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Die Sparkasse Vorderpfalz weist darauf hin, dass ab sofort wieder Projektvorhaben oder Förderanfragen an die fünf selbstständigen Stiftungen der Sparkasse Vorderpfalz gestellt werden können. Unterstützt werden lokale Projekte in den Städten Ludwigshafen, Speyer und Schifferstadt sowie dem Rhein-Pfalz-Kreis. Online-Förderanfragen nehmen die Sparkassenstiftungen ganzjährig unter www.sparkasse-vorderpfalz.de/stiftungen entgegen. Über die Vergabe der Mittel entscheidet das Kuratorium der jeweiligen Stiftung in der ersten Jahreshälfte und bei Förderanträgen, die später eingereicht werden, ein weiteres Mal in der zweiten Jahreshälfte. Die Fördergelder werden im Anschluss zeitnah zur Verfügung gestellt.

Sparkassen-Chef Thomas Traue betont: “Die fünf selbständigen Stiftungen der Sparkasse Vorderpfalz werden auch in diesem Jahr das ehren- und bürgerschaftliche Engagement in der Region nach Kräften unterstützen. Im zurückliegenden Jahr haben sie soziale, kulturelle, gesellschaftliche und sportliche Projekte mit über 170.000 Euro unterstützt. Als regional verankerte und kommunal getragene Sparkasse glauben wir an die Kraft der Gemeinschaft, insbesondere auch in der Corona-Pandemie. Deshalb unterstützen wir und unsere fünf Stiftungen Vorhaben, die möglichst vielen zugute kommen”, so Traue. Daher seine Empfehlung: “Bewerben Sie sich mit ihrem Projektvorhaben bei unseren Sparkassenstiftungen. In vielen Fällen können wir helfen”.