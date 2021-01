Speyer – Einbruch in Modegeschäft in der Innenstadt

Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar. Unbekannte Täter verschafften sich im Zeitraum 30.12 – 04.01 unberechtigten Zutritt in ein Modegeschäft in der Gutenbergstraße, indem sie eine Nebeneingangstür aufbrachen und so in den Verkaufsraum gelangten. Hier entwendeten sie aus der zweiten und dritte Etage nahezu alle Kleidungsstücke. Aus dem Verkaufsraum im Erdgeschoss, welcher von der Straße aus gut einsehbar ist, wurde nichts entwendet. Der Gesamtwert des Diebesgutes dürfte bei ca. 15.000 EUR. Derzeit liegen der Polizei keine Täterhinweise vor. Aufgrund der Vielzahl der entwendeten Kleidungsstücke muss davon ausgegangen werden, dass diese mittels eines Fahrzeugs abtransportiert wurden. Die Polizei sucht daher Zeugen, denen verdächtige Fahrzeuge oder Personen im Tatzeitraum im Bereich der Gutenbergstraße aufgefallen sind. Hinweise nimmt die Polizei Speyer unter der Tel. 06232-1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

BEITRAG EMPFEHLEN UND TEILEN teilen

mitteilen

teilen

RSS-feed

E-Mail