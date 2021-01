Mannheim – Wechsel im Dezernat IV: neuer Bürgermeister Ralf Eisenhauer hat sein Amt angetreten

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Bei Ermittlungen zu einem vorangegangenen Ladendiebstahl wurden Polizeibeamte am Montagnachmittag in einer Wohnung in der Schulstraße angegriffen. Die Polizisten wollten den Aufenthaltsort des 22-jährigen Ladendiebes überprüfen. Dieser hatte zuvor in einer Drogerie ein Parfüm gestohlen. In der Wohnung fanden die Beamten weitere sieben Parfümflaschen vor. Die Mitbewohner des Ladendiebes, eine 28-jährige Frau und ... Mehr lesen »