Mannheim – „PRO Waldhof übergibt eine Spende in Höhe von 6150€ an den e.V.!“

In schwierigen Zeiten zusammenzuhalten ist eine Tugend, die man beim SV Waldhof Mannheim in den vergangenen Monaten des Öfteren erfahren durfte. Eine ganz besondere Unterstützung erhielt der SV Waldhof Mannheim 07 e.V. vom Fandachverband PRO Waldhof, der sich während der Pandemie mit einer Spendenaktion engagierten hat. Kurz vor Weihnachten übergab PRO Waldhof eine Spende in Höhe von 6150€ an den SV Waldhof Mannheim 07 e.V. Das Geld stammt aus dem Verkauf des Spendenpullis aus der Fanszene.

„Es ist wirklich ein ganz tolles Signal, in welcher Form sich PRO Waldhof für unseren SVW eingesetzt und Geld im Rahmen der Spendenpullis gesammelt hat. Wir bedanken uns vielmals bei den Fans für die Organisation der Spendenaktion. Das ist alles andere als selbstverständlich“, so Vize-Präsident des SV Waldhof Mannheim 07 e.V. Horst Seyfferle.

„Wir bedanken uns bei allen Käufern des Pullis für die großartige Unterstützung im Rahmen der Spendenaktion. Wir sind mit der Resonanz sehr zufrieden und hoffen, dass wir dem e.V. auf diesem Weg etwas helfen können“, so PRO Waldhof zur erfolgreichen Spendenaktion.