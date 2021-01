Mainz / Metropolregion Rhein-Neckar.

Malu #Dreyer: In kommenden zwei Wochen ist an #Schulen Fernunterricht. Diese sind offen, für Kinder, die nicht zuhause betreut werden können. Ministerin Hubig wird informieren, wie es an Schulen dann weitergeht.

Dies teilte die Landesregierung auf Twitter mit.

