Ludwigshafen – Eilmeldung: #Lockdown wird bis 31. Januar verlängert und verschärft

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Stadt Heidelberg erhält eine Großspende an Desinfektionsmitteln des in der Bahnstadt ansässigen Konsumgüterunternehmens Reckitt Benckiser (RB). Der Hersteller verschiedener Markenprodukte gibt insgesamt 40.000 Hand-Hygienegele und Hygienesprays in städtische Hände. Die Stadt plant, diese Spenden von insgesamt 42 Industriepaletten mit Desinfektionsmittel direkt an Einrichtungen innerhalb Heidelbergs weiterzugeben. Ein Teil wird ... Mehr lesen »