Limburgerhof – Einbruch in Einfamilienhaus – Zeugen gesucht

Limburgerhof/Rhein-Pfalz-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. In der Zeit vom 03.01., 20:00 Uhr bis zum 04.01.2021, 09:30 Uhr brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Sudetenstraße in Limburgerhof ein. Nach ersten Ermittlungen wurden Schmuck und Sammlermünzen entwendet. Die genaue Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Wer hat verdächtige Fahrzeuge oder Personen in der Sudentenstraße gesehen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

