Hockenheim – Entsorgung der Weihnachtsbäume am 9. Januar 2021

Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Die Stadtverwaltung Hockenheim bietet in Kooperation mit der AVR Kom-munal AöR in diesem Jahr eine besondere Aktion an. Die Bürgerinnen und Bürger können am kommenden Samstag, 9. Januar 2021, zwischen 9 bis 13 Uhr auf dem Marktplatz neben der Stadthalle ihren Weihnachtsbaum von zu Hause abgeben und entsorgen lassen. Das Angebot ist kostenfrei. Die Annahme erfolgt durch die Mitarbeiter des städtischen Bauhofs. Es werden nur die häuslichen Weihnachtsbäume angenommen, kein anderer Hausrat. In diesem Zusammenhang weist die Stadtverwaltung darauf hin, dass bei der Aktion die gängigen und bekannten Corona-Vorschriften einzu-halten sind.

Die Entsorgung der Weihnachtsbäume durch die Stadt und die AVR Kom-munal AöR ist ein einmaliges Angebot. Die Idee dafür entstand, weil die tra-ditionelle Christbaum-Sammelaktion der evangelischen Kirchengemeinde dieses Jahr wegen des Corona-Lockdowns leider nicht stattfinden kann. „Wir springen aus diesem Grund in die Bresche, damit unsere Bürgerinnen und Bürger ihre Weihnachtsbäume beseitigen können. Wir hoffen, dass die evangelische Kirche 2022 ihre traditionelle Spendenaktion wieder ohne Corona durchführen kann“, sagt Oberbürgermeister Marcus Zeitler. Unabhängig davon bleiben Spenden an die Evangelische Kirche für die Ak-tion „Brot für die Welt“ weiterhin möglich. Mehr Informationen dazu auf der Internetseite der evangelischen Kirchengemeinde in Hockenheim (https://www.evangelisch-in-hockenheim.de/).

Parkverbot für den Marktplatz

Der Marktplatz in Hockenheim wird für diese Aktion von Freitag, 8. Januar, bis Montag, 11. Januar 2021, für den öffentlichen Verkehr gesperrt. Das Abstellen von Fahrzeugen ist in diesem Zeitraum nicht erlaubt. Am Sams-tag, 9. Januar, ist nur der An- und Ablieferverkehr für die Entsorgung der Weihnachtsbäume gestattet.