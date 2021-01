Hochdorf-Assenheim/Meckenheim – Hund angefahren – Besitzer*in gesucht

Hochdorf-Assenheim/Meckenheim/Rhein-Pfalz-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am 05.01.2021 gegen 6.45 Uhr kollidierte ein Pkw mit einem Hund im Bereich der L530 von Meckenheim kommend in Richtung Hochdorf-Assenheim. Der Hund überlebte leider den Unfall nicht. Die Polizei sucht nun die Besitzer. Der verstorbene Hund (hellbraunes Kurzhaarfell, unbekannte Hunderasse) wird derzeit bei der Verbandsgemeinde Dannstadt-Schauernheim verwahrt. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von 8000 Euro. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de , an Polizeiinspektion Schifferstadt, Telefonnummer 06235-495-0 oder per E-Mail pischifferstadt@polizei.rlp.de oder an die Polizeiinspektion Haßloch Telefonnummer 06324-933-0 oder per E-Mail an pihassloch@polizei.rlp.de.

