Heidelberg – Unbekannter Autofahrer beschädigt zwei Fahrzeuge und flüchtet

Heidelberg/Metropolregion Rhein-Neckar. Am frühen Dienstagmorgen gegen 04:45 Uhr stellte eine Polizeistreife des Polizeireviers Heidelberg-Süd in der Straße Am Rohrbach zwei stark beschädigte Autos fest. Ein Unfallverursacher war nicht mehr vor Ort. Der Spurenlage zufolge muss der unbekannte Autofahrer mit einem Renault kollidiert sein, welcher in einer Parkbucht abgestellt war. Durch den Zusammenstoßes wurde der Renault auf einen danebenstehenden Mercedes geschoben, wodurch dieser auch beschädigt wurde. Im Anschluss an den Unfall flüchtete der bislang unbekannte Fahrer. An den beiden Autos entstand ein Sachschaden in Höhe mehrerer Tausend Euro.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder denen ein beschädigtes Fahrzeug aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06221/3418-0 beim Polizeirevier Heidelberg-Süd zu melden.