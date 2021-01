Heidelberg – Stadt erhält Großspende von Reckitt Benckiser! 40.000 Desinfektionsmittel gehen unter anderem an Kreisimpfzentrum, Schulen und Heime

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Stadt Heidelberg erhält eine Großspende an Desinfektionsmitteln des in der Bahnstadt ansässigen Konsumgüterunternehmens Reckitt Benckiser (RB). Der Hersteller verschiedener Markenprodukte gibt insgesamt 40.000 Hand-Hygienegele und Hygienesprays in städtische Hände. Die Stadt plant, diese Spenden von insgesamt 42 Industriepaletten mit Desinfektionsmittel direkt an Einrichtungen innerhalb Heidelbergs weiterzugeben. Ein Teil wird auch dem neuen Kreisimpfzentrum im Pfaffengrund angeboten. Weiter sollen die Desinfektionsmittel unter anderem an Schulen, Senioren- und Pflegeheime sowie soziale und städtische Einrichtungen und Gebäude sowie Sportstätten geliefert werden. Sobald diese wieder geöffnet sind, besteht dort erneut hoher Bedarf.

„Wir sind sehr dankbar, dass das Unternehmen Reckitt Benckiser mit dieser großzügigen Spende einen aktiven Beitrag leistet. Damit bekennt sich Reckitt Benckiser zu seinem Standort Heidelberg und ist unserer Stadt in Pandemie-Zeiten eine großartige Hilfe. Diese Unterstützung ist enorm wichtig. Schließlich sitzen wir alle in demselben Boot und können nur gemeinsam das Infektionsgeschehen eindämmen“, sagt Oberbürgermeister Professor Dr. Eckart Würzner.

„Wir freuen uns, gerade das Impfzentrum und Einrichtungen für Kinder und Senioren in der Stadt Heidelberg mit unseren Produkten unterstützen zu können. Als Arbeitgeber in der Region leisten wir gerne einen Beitrag, um hohe Hygienestandards insbesondere für die richtige Handhygiene zum Schutz vor Krankheiten und Unterbrechung der Infektionskette zu gewährleisten“, kommentiert Xenia Barth, Geschäftsführerin RB Hygiene Home Deutschland GmbH.