Heidelberg – Der #Arbeitsmarkt im Dezember 2020 – Leichter Rückgang der Arbeitslosigkeit am Jahresende

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar.

Arbeitslosenquote sinkt im Dezember auf 4,6%

„Im vergangenen Jahr waren im Durchschnitt 17.003 Menschen im Agenturbezirk arbeitslos“, sagt Michaela Röttele, Bereichsleiterin der Agentur für Arbeit Heidelberg und zuständig für Arbeitsmarktdienstleistungen und die Förderung von beruflicher Bildung. „Das waren 3.345 Arbeitslose mehr als im Jahresschnitt 2019. Diese Erhöhung resultiert vor allem aus den Monaten April und Mai und ist der ersten Corona Welle geschuldet“, sagt Röttele. In diesen Monaten stieg die Arbeitslosigkeit stark an, aber seit September sinkt sie kontinuierlich. Im Dezember waren mit 17.528 Menschen 128 weniger arbeitslos als im November. Der höchste Bestand in diesem Jahr an arbeitslosen Menschen war im August mit 19.014 Personen erreicht. Auch die Arbeitslosenquote war hier mit 4,9 Prozent am höchsten. Seitdem ist die Arbeitslosigkeit um 1.486 Personen gesunken und damit die auch die Arbeitslosenquote auf 4,6 Prozent.

„Durch die Corona Pandemie mussten wir unsere Arbeitsweise den neuen Umständen anpassen, aber es ist uns trotzdem gelungen für die Menschen da zu sein“, sagt Röttele. „Wir haben im Agenturbezirk ungefähr 175 Millionen Euro Kurzarbeitergeld ausbezahlt und in unserer neu eingerichteten Telefonhotline ungefähr 64.000 Telefongespräche geführt und die Menschen zu Kurzarbeitergeld, Arbeitslosengeld, Ausbildung, Stellensuche und Weiterbildung beraten“, so Röttele weiter. „Am meisten freut mich dabei, dass es den Kolleginnen und Kollegen trotz aller Umstände gelungen ist, die berufliche Weiterbildung von 1.500 Personen zu fördern. Auch im nächsten Jahr wollen wir unsere Kundinnen und Kunden intensiv dabei unterstützen, die Zeit in Kurzarbeit oder Arbeitslosigkeit für Weiterbildung als Investition in die eigene berufliche Zukunft zu nutzen“, sagt Röttele.

Der Arbeitsmarkt im Dezember 2020

• Arbeitslosenzahl im Dezember:

-187 auf 17.528

• Arbeitslosenzahl im Vorjahresvergleich:

+3.980

• Arbeitslosenquote im Dezember:

4,6%

• Arbeitslosenquote im Vorjahresmonat

3,5%

• Geprüfte Anzeigen Kurzarbeit seit April

8.266 Anzeigen für 101.858 Personen

Quelle Agentur für Arbeit Heidelberg