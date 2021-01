Frankenthal – Diebstahl aus Pkw (Serie)

Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar. In der Zeit von 03.01.2021, 22.00 Uhr, bis 04.01.2021, 05.00 Uhr, wurden in der Franz-Nissl-Straße, Höhe Hausnummer 1, ein Fiat Ducato und ein Citroen Jumper, sowie in der Straße Am Eiskeller, Höhe Hausnummer 1, ein Peugeot Boxer, durch bislang unbekannte Täter aufgebrochen. Aus den Fahrzeugen wurden diverse Werkzeuge entwendet. Der Gesamtschaden wird auf etwa 8800 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

