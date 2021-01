Bad Bergzabern – Unfallfahrer wird in Wohnung festgenommen

Bad Bergzabern/Landkreis Südliche Weinstraße/Metropolregion Rhein-Neckar. In der Schillerstraße kam es am heutigen Dienstag, 05.01.2021, gegen 12:00 Uhr, zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden. Der Fahrer eines Pkw Kia fuhr zunächst gegen einen einbetonierten Metallpoller und anschließend gegen eine geparkten Mercedes. Danach entfernte er sich von der Unfallstelle, konnte aber in einer Wohnung in der Nähe der Unfallstelle in alkoholisiertem Zustand festgenommen werden. Dem 68-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt. Er wird sich wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Unfallflucht verantworten müssen. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 4800.- Euro.

