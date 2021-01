Weinheim – Nylonseil über ausgewiesene Mountainbike-Strecke gespannt – Polizei sucht Zeugen

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Unbekannte haben auf dem Fahrweg einer ausgewiesenen Mountainbike-Strecke neben dem Erlenbach zwischen Gorxheimertal und dem Ortsteil Ritschweier ein Nylonseil gespannt. Aufmerksame Zeugen entdeckten bei einem Spaziergang am Samstagnachmittag (02.01.2021) das Seil quer über dem Fahrweg. Das Seil war am Ende der recht steilen Abfahrt von Oberkunzenbach kommend an den Geländern fest verknotet und quer über den Weg gespannt (siehe Lichtbild). Die Zeugen haben das Seil zerschnitten, entfernt und die Polizei informiert. Weitere Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in diesem Zusammenhang gemacht haben, werden gebeten, sich unter Telefon 06201/10030 beim Polizeirevier Weinheim zu melden.

