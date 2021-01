Walldorf – Mit 2,2 Promille am Steuer – Führerschein beschlagnahmt

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Aus bislang unbekannter Ursache geriet in der Nacht von Sonntag auf Montag ein in der Nördlichen Bergstraße abgestellter schwarzer Dacia in Brand. Beim Eintreffen stand das Auto in Vollbrand. Die Freiwillige Feuerwehr Weinheim, die mit vier Fahrzeugen und 16 Wehrmännern im Einsatz war, konnte den Brand nach kurzer Zeit löschen. Durch das Feuer ... Mehr lesen »