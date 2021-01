Speyer – Anzeige wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz und Fahren unter Drogeneinfluss

Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Sonntagabend gegen 19:25 Uhr teilten drei Minderjährige im Alter zwischen 13-15 Jahren der Polizei mit, dass ihnen ein Mann, der am Hauptbahnhof einen Joint geraucht habe, angeboten habe “mitzurauchen”. Als sie ablehnten und sich entfernten habe er ihnen zudem Alkohol angeboten, ehe er sich auf einem E-Scooter vom Bahnhof entfernte. Die beschriebene Person konnte durch eine Streife kurz nach der Mitteilung unweit des Bahnhofs mit einem E-Scooter angetroffen werden. Der augenscheinlich unter Betäubungsmitteleinfluss stehende 27-jährige Mann aus Speyer räumte bei der Kontrolle den Konsum von Marihuana ein, bestritt jedoch den Vorwurf der versuchten Abgabe von Betäubungsmittel an Minderjährige. Eine Durchsuchung des Beschuldigten nach Betäubungsmitteln verlief negativ. Da er offensichtlich unter Drogeneinfluss mit seinem E-Scooter am Straßenverkehr teilgenommen hat, wurde ihm eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Neben den Ermittlungen wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz erwartet ihn nun auch ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen der Teilnahahme am Straßenverkehr unter Betäubungsmitteleinfluss gem. § 24a StVG.

