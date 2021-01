Mutterstadt – Die Neujahrsansprache von Bürgermeister Hans-Dieter Schneider seit Silvester online

Aufgrund des durch Covid-19 verursachten Ausfalls des diesjährigen Neujahrs-Empfangs im Palatinum wendet sich Bürgermeister Hans-Dieter Schneider per Videobotschaft an die Mutterstadter Bürgerinnen und Bürger, aber auch an alle weiteren Interessierten.

Diese finden Sie auf dem neuen offiziellen YouTube-Kanal der Gemeindeverwaltung Mutterstadt.

Unterhaltsam und informativ präsentiert die 29-minütige Ansprache allgemeine Informationen des Weltgeschehens, die bildunterstützte Präsentation des Ortsgeschehen in 2020 sowie die Aussichten auf das Jahr 2021.

Der Link zu der Neujahrsansprache 2021 lautet: https://youtu.be/h5kcN8welvA