Ludwigshafen – Sachbeschädigungen auf Sportplatz

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. In der Zeit vom 30.12.2020, 16:00 Uhr bis zu 03.01.2021, 16:00 Uhr beschädigten Unbekannte eine Auswechselbank und den Rasen des Sportplatzes des SV Pfingstweide (Budapester Straße). Die Bank wurde aus der Verankerung gerissen und der Rasen an mehreren Stellen, vermutlich durch Feuerwerkskörper, in Brand gesetzt. Insgesamt entstand ein Schaden in Höhe von ca. 3000 Euro. Wer hat auf dem Sportplatz verdächtige Personen gesehen oder kann Hinweise zu dem/den Tätern geben? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

