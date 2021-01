Ludwigshafen – Gestohlenes Fahrrad zum Verkauf angeboten

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Das bereits am 11.12.2020 in Ludwigshafen gestohlene Fahrrad konnte von dem Eigentümer auf einer Online-Verkaufsplattform wiedergefunden werden. Dies meldete der Eigentümer der Polizei. Die Polizei konnte daraufhin gestern zwei 17-jährige Ludwigshafener ermitteln, die das Fahrrad verkaufen wollten. Ob die Jugendlichen das Fahrrad zuvor selbst gestohlen hatten oder wie sie an das gestohlene Fahrrad kamen, ist Bestandteil der laufenden Ermittlungen. Gegen die 17-Jährigen wird nun wegen Hehlerei ermittelt. Das Fahrrad konnte an den glücklichen Eigentümer übergeben werden.

