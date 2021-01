Ludwigshafen – Erfolgreiche Webseite – Das ist wirklich wichtig

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Wer würde nicht gerne mit einer eigenen Webseite an den Start gehen und damit wirtschaftlich erfolgreich sein? Je größer die Konkurrenz in diesen Jahren jedoch ist, desto schwerer ist ein gutes Ranking bei Google zu erreichen. Unterschiedliche Faktoren sind dafür verantwortlich, wo die Webseite am Ende eingeordnet werden kann. In diesem Artikel nehmen wir die wichtigsten Tipps unter die Lupe, die für einen erfolgreichen Start wirklich notwendig sind.

Die Leser im Mittelpunkt

In einem ersten Schritt ist es wichtig, bei der Arbeit stets den tatsächlichen Besucher vor dem inneren Auge zu haben. Das Design und alle Inhalte, welche auf der Webseite präsentiert werden, müssen letztlich auf ihn zugeschnitten sein. Da heutige User im Internet eine Vielzahl an Alternativen zur Verfügung haben, sind die Faktoren Einzigartigkeit und Mehrwert von umso größerer Bedeutung. Nur auf diese Weise gelingt es, sich von den anderen abzugrenzen und erfolgreich auf sich aufmerksam zu machen.

Vor dem Start ist deshalb die Frage zu stellen: Welcher Content interessiert und überzeugt meine Nutzer überhaupt? Und welche Themen gibt es, welche auf anderen Seiten noch nicht oder nur in verkürzter Form zur Sprache kommen? Dieses Angebot wird letztlich zur eigenen Visitenkarte, mit der Besucher gewonnen und von der Richtigkeit ihrer Entscheidung überzeugt werden sollen.

Sind diese Faktoren geklärt, so dürfen in diesen Texten und Inhalten mit Mehrwert für den Leser die passenden Keywords nicht fehlen. Obwohl es sich hier eher um einen Klassiker aus dem Bereich der Suchmaschinenoptimierung handelt, ist die Bedeutung nach wie vor groß. Erst die richtigen Begriffe stellen sicher, dass die User auch das finden, wonach sie gesucht haben. Eine kurze Analyse im Vorfeld hilft dabei, die richtigen Keywords ausfindig zu machen, um sie danach in die Texte einbauen zu können.

Linkbuilding als Rankingfaktor

Ein Faktor, der bei der Erstellung des Rankings stark an Bedeutung gewonnen hat, ist das Linkbuilding. Darunter wird der Prozess des Erwerbs und Aufbaus von Links verstanden, welche von anderen Webseiten auf die eigene Seite weisen. Je mehr dieser Links vorhanden sind und je höher ihre Qualität ist, desto stärker sind die positiven Effekte für das Ranking ausgeprägt. Hier kann man die Backlinks kaufen, um dadurch die Performance der Webseite nachhaltig zu verbessern.

Wer sich dazu entschließt, Experten mit dem Linkbuilding zu beauftragen, sichert sich damit verschiedene Vorteile. Zum einen kann eine langfristige Strategie entwickelt werden, welche ohne Risiko zum Erfolg führt. Auf der anderen Seite verfügen SEO-Agenturen über die notwendigen Kontakte, um die Links über hochwertige Seiten aufbauen zu können. Dies verbessert die Chance auf den Erfolg nachhaltig.

Technisch auf dem neuesten Stand sein

Auch technische Mängel können dafür verantwortlich sein, dass eine Webseite nicht zu den gewünschten Erfolgen führt. So spielt zum Beispiel das unverschlüsselte HTTP-Protokoll seit einigen Jahren keine Rolle mehr. Nutzer werden sogar vor dem Besuch einer Seite gewarnt, die noch nicht auf HTTPS umgestellt wurde. Die Weiterleitungen sind aus dem Grund ein zentrales Mittel, um den Erfolg im Ranking bei Google nicht aufs Spiel zu setzen. Wer schon zu lange gezögert hat, kann dafür sogar empfindlich bestraft werden. Hier geht es zu den Tipps mit den Weiterleitungen, die dabei wirksam eingesetzt werden können.

Mobile first als Devise

Um eine Webseite zum Erfolg zu führen, ist es außerdem von größter Bedeutung, sich an die neuen Anforderungen der Nutzer anzupassen. Immer mehr Menschen greifen mit ihrem Smartphone oder Tablet auf Webseiten zu. Doch lässt sich eine Seite im mobilen Browser nicht gleich gut darstellen, führt dies schnell zu einem abflauenden Interesse. So geht eine große Zielgruppe verloren, die gar nicht über die richtigen Bedingungen verfügt, um auf die Plattform zugreifen zu können. Die Optimierung für mobile Geräte ist deshalb einer der oft unterschätzten Faktoren, die für ausbleibende Erfolge verantwortlich sein können. Dabei sind nur kleine Eingriffe notwendig, um sich dieses Problems zu entledigen und endlich auch auf dem Smartphone zu einer ansehnlichen Darstellung zu finden.

Nichts geht ohne Pflege

Jeder Betreiber einer Webseite muss sich außerdem darüber im Klaren sein, dass Ziele nicht über Nacht erreicht werden können. Wer nur zum Start einer Seite viel Geld und Zeit in die Hand nimmt, kann sich keinen jahrelangen Erfolg sichern. Stattdessen ist es entscheidend, über einen längeren Zeitraum kontinuierlich an der Seite zu arbeiten.

Schon ein paar Wochen ohne neuen Eintrag lassen zum Beispiel einen Blog veraltet erscheinen. Dies schreckt nicht nur die nächsten Besucher ab, sondern wirkt sich außerdem negativ auf das Ranking aus. Darüber hinaus ist es wichtig, hin und wieder an der optischen Darstellung der Seite zu arbeiten. Auch die Sehgewohnheiten verändern sich im World Wide Web schnell. Wer nicht daran angepasst ist, wirkt schnell aus der Zeit gefallen und verliert auf diese Weise womöglich einen wertvollen Vorsprung gegenüber der Konkurrenz. Die regelmäßige Wartung ist deshalb entscheidend, um an der Spitze bleiben zu können.

Bildquelle: unsplash.com/ / hostreviews