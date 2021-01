Ludwigshafen – Die besten Spiele für die Weihnachtszeit 2020

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Der Vorlauf zu Weihnachten ist hektisch, mit viel Jagd nach den besten Geschenkideen, Weihnachtsdekoration, Essenszubereitung und ähnlichem. Aber am Weihnachtsabend oder am Ende der Feiertagsparty, an der schon lange gearbeitet wird? Nachdem die Geschenke geöffnet, das Essen gegessen und die gute Laune verbreitet worden ist? Dann darf man sich die Haare herunterlassen. Schicken Sie die Kinder ins Bett und verbrennen Sie das überschüssige Urlaubs-Adrenalin mit diesen Weihnachtspartyspiele für Erwachsene.

Alles geht, nichts muss

Ganz gleich, ob Sie Brettspielfan sind, nach einer anderen Art des Geschenkeaustauschs oder nach der Chance, Ihren Freunden und Verwandten Ihr Talent im Schneemannstapeln, Lebkuchenhausmachen oder Cocktailschütteln zu zeigen, fordern Sie Freunde dieses Jahr zu einem dieser Wettbewerbe heraus. Stellen Sie neue Regeln auf, dass der Gewinner die Spiele für das nächste Jahr planen muss, und sehen Sie dann, wer den Preis mit nach Hause nehmen kann. Auch Freispiele ohne Einzahlung für einen ganz besonderen Kick sind 2020 zu Weihnachten stets gern gesehen. Grenzen gibt es hier kaum welche.

Zweimal lügen, einmal die Wahrheit

Dieses klassische Warm-Up Spiel dürfte wohl jedem bekannt sein: Sie machen drei Aussagen, und alle anderen versuchen zu erraten, welche wahr und welche falsch sind. In dieser Jahreszeit sollte man dem Spiel einen weihnachtlichen Anstrich geben, indem man alle Geschichten rund um Weihnachten erzählt. Sie können über lustige Pannen an den Feiertagen sprechen oder die drei seltsamsten Geschenke nennen, die Sie je erhalten haben. Der Spieler mit den korrektesten Vermutungen nimmt am Ende einen Preis mit nach Hause. Vielleicht ja auch in flüssiger Form.

Schlecht angezogen gewinnt

Statt die hässliche Pullover-Route zu nehmen, sollten Sie ein Kostüm-Thema in Ihre Weihnachtsfeier einbaue. Sie können sich für klassische Optionen wie Santa und seine Elfen entscheiden oder kreativ werden, indem Sie sich als Geist aus der Weihnachtsgeschichte oder als einer der „Kevin allein zu Hause“ Banditen verkleiden. Koordinieren Sie für die am besten gekleideten Gäste festtagsbezogene Preise wie festliche Keramikbecher oder Pfefferminzrinde. Endlich mal Zeit, den Kleiderschrank zu durchstöbern.

Wer knabbert an meinem Häuschen?

Das ist richtig, das Dekorieren von Lebkuchenhäusern ist keine Aktivität nur für Kinder. Teilen Sie die Gäste in Teams auf und beginnen Sie mit vorgefertigten Häusern, um Ärger und Unordnung zu vermeiden. Der dekorative Teil der Party sollte ein Zeitlimit haben, gefolgt von einer versteckten Abstimmung, um die Gewinner bis zum Ende der Party zu wählen. Um dem Ganzen eine reife Note zu verleihen, servieren Sie heißen Kakao mit einem Schuss Ihres Lieblingsgetränks, genau wie auf dem Weinachtsmarkt!

Und wenn es virtuell werden soll?

Dann ist „Animal Crossing“ vielleicht die beste Antwort, besonders wenn man sich nicht persönlich treffen kann oder will. Sie sind der tierische Bürgermeister einer Tierstadt. Da Sie möchten, dass die Menschen Sie mögen, gehört es zu Ihren Aufgaben als Anführer, dafür zu sorgen, dass der Spielzeugtag Ihrer Stadt reibungslos abläuft. Während des gesamten Dezembers werden in den Läden festliche Möbel verkauft, Schneeflocken tauchen überall auf, und die Dorfbewohner machen sogar aufschlussreiche Andeutungen, was sie sich wünschen. Nintendo schickt den Spielern über die Feiertage sogar kostenlose Ingame-Geschenke. Ein toller Spaß für jung und alt.



source: www.pexels.com/

unsplash.com unsplash.com/@aaronburden