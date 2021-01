Ladenburg – Informationen zur Gemeinderatssitzung am 12. Januar

Ladenburg/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Dienstag, den 12. Januar 2021 findet um 19 Uhr eine öffentliche Sitzung des Gemeinderats in der Lobdengauhalle statt. Da die Einhaltung des Mindestabstandes von 1,50 Metern im Domhofsaal nicht möglich ist, wird die Sitzung erneut in der Lobdengauhalle stattfinden. Bürgerinnen und Bürger, die an der öffentlichen Sitzung teilnehmen möchten, werden gebeten sich telefonisch unter der Nummer 06203 70-103 oder per E-Mail an buergermeister@ladenburg.de anzumelden. Um die Verbreitung des Corona-Virus weiterhin einzudämmen darf die Lobdengauhalle, wie alle städtischen Einrichtungen, nur mit einem Mund-Nasen-Schutz betreten werden. Dieser Schutz kann eine selbst genähte sogenannte „Alltagsmaske“ oder ein Stofftuch vor Mund und Nase sein. Darüber hinaus müssen vor Ort die Kontaktdaten für eine mögliche Nachverfolgung angeben werden.

