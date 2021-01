Frankenthal – EWF sammelt Weihnachtsbäume ab 7. Januar

Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar. Von Donnerstag, 7. bis einschließlich Mittwoch, 20. Januar 2021, werden die Weihnachts-bäume eingesammelt – bezirksweise an den Tagen, an denen die Biotonnen entleert werden (Beispiel Donnerstag, 7. Januar 2021: Abfuhrbezirke 10 und 11). Das Einsammeln der Weihnachtsbäume und des Biomülls erfolgt mit verschiedenen Müll-sammelfahrzeugen. Der EWF bittet deshalb darum, Weihnachtsbäume und Biotonnen so zu platzieren, dass beides separat abgeholt werden kann und der Straßenverkehr nicht behindert wird. Wenn an den Abholtagen der Winterdienst eingesetzt werden muss, kann sich die Abho-lung verzögern.

Die Weihnachtsbäume werden der Kompostierung zugeführt. Um die Qualität des Kompostes nicht zu beeinträchtigen, können nur vollständig abgeschmückte Bäume mitgenommen wer-den. Hierzu zählt insbesondere die Entfernung von Lametta und anderem Metall- oder Kunst-schmuck. Die Weihnachtsbäume können darüber hinaus kostenlos selbst bei der Kompostanlage oder beim Wertstoffcenter abgegeben werden. Für Rückfragen steht das Bürgerbüro des EWF ab dem 4. Januar unter 06233 89 777 zur Verfügung. Informationen und der neue Online-Abfallkalender sind auch unter www.frankenthal.de/ewf zu finden.