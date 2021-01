Sinsheim – Hoffenheim verliert zu Hause das Baden-Derby gegen Freiburg

Sinsheim/Hoffenheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Der Fußball-Bundesligist TSG 1899 Hoffenheim ist mit einer 1:3-Niederlage im Baden-Derby zu Hause gegen den SC Freiburg in das neue Jahr gestartet. Die Gäste aus Freiburg gingen bereits in der 7. Minute durch Baptiste Santamaria in Sinsheim mit 1:0 in Führung. Der Ex-Hoffenheimer Vincenzo Grifo erhöhte in der 31. Minute durch einen umstrittenen Handelfmeter auf 2:0 für die Breisgauer. Kurz vor der Halbzeitpause sorgte TSG-Verteidiger Adams Nuhu mit einem Eigentor in der 42. Minute für die Vorentscheidung zum 3:0. Den Hoffenheimern gelang durch Ihlas Bebou in der 58. Minute der Ehrentreffer zum 1:3-Endstand.

Die TSG 1899 Hoffenheim ist nach dem 14. Spieltag in der Fußball-Bundesliga mit 15 Punkten auf den 13. Tabellenrang zurückgefallen, der SC Freiburg ist mit 20 Zählern nun Tabellenneunter. Das nächste Bundesligaspiel bestreiten die Hoffenheimer am Samstag, 9. Januar 2021 um 15.30 Uhr, auswärts beim Tabellenletzten und bisher sieglosen FC Schalke 04. Weitere Informationen über die Hoffenheimer gibt es unter www.tsg-hoffenheim.de.

