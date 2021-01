Mannheim – Adler Mannheim starten mit Sieg ins neue Jahr

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Die Adler Mannheim haben auch das dritte Spiel in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) gewonnen. Die Adler setzten sich im Spitzenspiel der Gruppe Süd zu Hause in der SAP-Arena gegen den bisher ebenfalls ungeschlagenen EHC Red Bull München erst im Penaltyschießen mit 3:2 (2:2, 0:0, 0:0) Toren durch. Die Mannheimer gingen in der 9. Minute durch Nicolas Krämmer in Führung und Markus Eisenschmid erhöhte in der 12. Minute auf 2:0. Doch dann erzielten die Gäste aus München innerhalb von nur 37 Sekunden mit zwei Treffern von Mark Voakes in der 17. Minute und Kalle Kossila (18. Min.) den 2:2-Ausgleich. Erst im Penaltyschiessen gelang Matthias Plachta der Siegtreffer für die Adler Mannheim. In der Gruppe Süd führen die Adler Mannheim nach drei Spielen mit acht Zählern die Tabelle an vor den punktgleichen Schwenninger Wild Wings. Weitere Informationen gibt es unter www.adler-mannheim.de.

Text Michael Sonnick