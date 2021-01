Südliche Weinstraße – Virtueller Infoabend zur aktuellen Kita-Betreuung

Südliche Weinstraße / Wörth / Grünstadt / Bad Dürkheim / Metropolregion Rhein-Neckar.

Kreiselternausschuss der Kitas im Landkreis SÜW

Der Kreiselternausschuss der Kindertagesstätten im Landkreis Südliche Weinstraße (KEA SÜW), der Elternausschuss der Ev. KiTa Friedenskindergarten in Wörth am Rhein sowie der Elternausschuss der Städtischen KiTa mit Hort in Grünstadt laden für Donnerstag, 28. Januar 2021, um 20:00 Uhr zu einer gemeinsamen, kreisübergreifenden Informations- und Diskussionsveranstaltung ein. Unter dem Titel „Kinderbetreuung in Kindertagesstätten zur Corona-Zeit – zwischen Regel- und Notbetrieb“ werden die derzeit gültigen Regelungen erläutert und diskutiert. Daneben werden auch Aspekte des neuen KiTa-Zukunftsgesetzes sowie der Elternmitwirkung auf örtlicher und regionaler Ebene angesprochen.

Die Veranstaltung wird virtuell im Rahmen eines Online-Meetings mit dem Video- und Telefonkonferenz-Tool „MS Teams“ durchgeführt. Eingeladen sind insbesondere Eltern, Sorgeberechtigte und Mitwirkende der Elternvertretungen aus den Landkreisen Bad Dürkheim, Germersheim und Südliche Weinstraße. Aber auch andere Akteure und Interessierte aus dem Umfeld der Kindertagesstätten sind herzlich willkommen.

Wer an der Veranstaltung teilnehmen möchte, kann sich per E-Mail an keasuew@t-online.de anmelden. Die Zugangsdaten werden anschließend zugesandt.

Quelle: Kreiselternausschusses SÜW