Ludwigshafen / Mannheim / Heidelberg – Gute Gründe für den öffentlichen Personennahverkehr – In einer modernen Zeit, in der der Umweltschutz immer wichtiger wird, ist auch der Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs unumgänglich. Der Nahverkehr wird allerdings in den meisten Gegenden nur ausgebaut, wenn auch eine entsprechende Nachfrage vorhanden ist. Schließlich ergibt es keinen Sinn, eine Strecke aufzubauen, die von keinem Menschen genutzt wird. In diesem Artikel wollen wir Ihnen ein paar Gründe näherbringen, warum die Nutzung des öffentlichen Verkehrs eine Angewohnheit mit Zukunft ist.

Geldersparnis

Natürlich wollen wir Ihnen das naheliegendste Argument direkt am Anfang präsentieren. Wer den öffentlichen Nahverkehr nutzt, spart einiges an Geld. Eine Monats- oder gar Jahreskarte der öffentlichen Verkehrsmittel kostet nur einen Bruchteil der Ausgaben, die für ein eigenes Auto anfallen. Neben den Anschaffungskosten des eigenen Autos und den immer höher werdenden Benzinpreisen belasten Versicherungen und Steuern zudem erheblich unsere Haushaltskassen. Noch nicht eingerechnet sind eventuelle Kosten für eine Werkstatt oder den TÜV, der regelmäßig das eigene Fahrzeug begutachten muss. Um diesen Kosten auszuweichen, lohnt es sich, häufiger auf die öffentlichen Verkehrsmittel umzusteigen. Hier zahlt man ausschließlich die Beförderungsgebühren. Diese sind darüber hinaus auch noch einfacher zu kalkulieren und somit sicherer in den Haushaltsplan aufzunehmen.

Zeit für Sie

Wer mit dem Auto fährt, muss dauernd auf die Straße achten und die anderen Verkehrsteilnehmer im Auge behalten. Dieser Umstand sorgt dafür, dass man sich durchgehend auf die eigene Fahrt konzentrieren muss. Wenn Sie allerdings mit dem Bus oder der Bahn fahren, haben Sie die Fahrtzeit für sich. Sie können die Zeit nutzen, um schon einmal mit Ihrem Laptop vorzuarbeiten oder auch nebenbei ein Buch zu lesen. Selbst wenn Sie noch nicht ganz aufgewacht sein sollten, können Sie die Fahrtzeit zum Dösen nutzen.

Ein gutes Gewissen für die Umwelt

Es ist teilweise unglaublich, wie viel CO2 bei einer einzigen Autofahrt in die Luft gepustet wird. Wer täglich mit seinem eigenen Auto zur Arbeit fährt und das über mehrere Jahre, ist demnach dafür verantwortlich, dass mehrere Tonnen des Treibhausgases in der Luft landen. Man kann diesem Umstand allerdings ausweichen, indem man das Auto häufiger in der Garage stehen lässt. Schließlich ist das Benzin in den letzten Jahren auch teuer geworden, sodass man beim Umsteigen auf die öffentlichen Verkehrsmittel auch seinen eigenen Geldbeutel schont.

Nachfrage schafft Angebot

In einigen Regionen Deutschlands ist der öffentliche Nahverkehr leider immer noch nicht gut ausgebaut. Leider lohnt es sich für einige Verkehrsgesellschaften nicht, noch zusätzliche Linien und Lösungen anzubieten. Für diejenigen, die den öffentlichen Verkehr gerne nutzen, kann das langfristig ein Nachteil sein. Mit der Mentalität, dass Sie den öffentlichen Verkehr nutzen, damit neue Linien angeboten werden können, steigern Sie zunehmend das Allgemeinwohl. Schließlich werden die Verkehrsgesellschaften bei steigendem Umsatz auf die Idee kommen, neue Linien zu erschließen, damit der eigene Kundenstamm erweitert werden kann. Das ist allerdings nur dann möglich, wenn auch die entsprechende nachfrage und das Geld vorhanden ist. Rein aus Steuermitteln ist dies leider nur in sehr wenigen Fällen möglich.

Bildnachweis ist Photo by Charles Forerunner on Unsplash