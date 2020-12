Frankenthal – Sachbeschädigungsserie an PKW

Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar. Mindestens drei PKW hat ein bislang unbekannter Täter in der Nacht vom 29.12.2020 auf den 30.12.2020 in der Max-Beckmann-Straße beschädigt. An einem grauen Hyundai Tucson und einem blauen Mazda 6 wurden ca. ein Meter lange Kratzer festgestellt. Bei einem roten Opel Astra wurde der Tankdeckel abgerissen. Insgesamt entsteht ein Schaden von ca. 1.000 Euro. Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

