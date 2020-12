Rhein-Pfalz-Kreis – Lokale Gastronomie unterstützen: Hotel-Ebnet in Mutterstadt bietet Silvester Menü zum Abholen

Rhein-Pfalz-Kreis/Mutterstadt/Metropolregion Rhein-Neckar.

Die aktuelle Corona Pandemie stellt uns alle vor große Herausforderungen. Große Feiern mit Freunden zum Silvester sind nicht erlaubt. Auch Lockerungen, wie an Weihnachten, wird es an Silvester in Rheinland-Pfalz nicht geben. Das Hotel Restaurant Ebnet in Mutterstadt bietet zu Silvester ein leckeres Menü an, einfach bestellen und an Silvester abholen, ganz ohne Hektik und Stress, kann man so zu Hause auf das neue Jahr anstoßen.

Abholung an Silvester, 31.12.20 von 16 bis 20.30 Uhr

Selbstverständlich bietet das Restaurant Hotel Ebnet auch nach den Feiertagen Speisen zur Abholung an oder schenken Sie einen Gutschein für die Zeit nach dem Lockdown und unterstützen Sie so die lokale Gastronomie!

Mehr zum Hotel Ebnet www.hotel-ebnet.de