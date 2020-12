Meckesheim – Aufgrund geplatzten Reifens in die Leitplanken geprallt

Meckesheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Wegen eines geplatzten Reifens verlor eine 30-jährige Autofahrerin am Dienstagmittag die Kontrolle über ihr Fahrzeug und prallte in die Leitplanken. Die Frau war gegen 12.45 Uhr mit ihrem Mitsubishi auf der L 549 in Richtung Eschelbronn unterwegs, als plötzlich ein Reifen an ihrem Fahrzeug platzte. Sie verlor daraufhin die Kontrolle über den Wagen, kam nach links von der Fahrbahn ab und prallte dort in die Leitplanken. In der weiteren Folge rutscht an diesen rund 30 Meter entlang, bevor sie wieder auf ihre Fahrspur gelangt und rund 150 Meter weiter am Fahrbahnrand zum Stehen kommt. Die 30-Jährige kam mit dem Schrecken davon und blieb unverletzt. Der Schaden an den Leitplanken wird auf rund 3.000 Euro geschätzt. Der Mitsubishi war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Höhe des Schadens lässt sich derzeit noch nicht beziffern, jedoch ist von Totalschaden auszugehen.

