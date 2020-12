Mannheim – SPD-Bundestagskandidatin Isabel Cademartori bietet Telefonsprechstunde

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar( pm Isabel Cademartori, SPD Mannheim) – Die SPD-Bundestagskandidatin Isabel Cademartori bietet am Mittwoch, den 14. Januar, von 18 bis 19 Uhr unter der Nummer 0621 43726963 eine telefonische Sprechstunde an. Cademartori ist bislang als Stadträtin und stellvertretende Fraktionsvorsitzende im Mannheimer Gemeinderat aktiv. Als Kandidatin für die Bundestagswahl 2021 steht sie unter anderem für eine Erhöhung des Mindestlohns auf 1600 Euro netto, mehr Investitionen in Bildung und Weiterbildung sowie nachhaltige Mobilität und Städteplanung. Die Telefonsprechstunde findet einmal im Monat statt.

