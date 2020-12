Landau – Änderungen bei den WertstoffWirtschaftszentren in 2021 – Was ist neu, vor allem bei Anlieferungen von Bauschutt und Grünabfall?

Rhein-Pfalz-Kreis/Mutterstadt/Metropolregion Rhein-Neckar. INSERATzieptnie.de Die aktuelle Corona Pandemie stellt uns alle vor große Herausforderungen. Große Feiern mit Freunden zum Silvester sind nicht erlaubt. Auch Lockerungen, wie an Weihnachten, wird es an Silvester in Rheinland-Pfalz nicht geben. Das Hotel Restaurant Ebnet in Mutterstadt bietet zu Silvester ein leckeres Menü an, einfach bestellen und an Silvester abholen, ganz ... Mehr lesen »