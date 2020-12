Heidelberg – Abfallkalender fehlen künftig? Die CDU kümmert sich und liefert auf Wunsch Abfallkalender 2021 aus

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(CDU Gemeinderatsfraktion Heidelberg) –

Der Abfallkalender ist für viele Heidelbergerinnen und Heidelberger ein wichtiger Begleiter und hängt an Pinnwänden, Eingangstüren oder Kühlschränken. Zukünftig wird er aus Kostengründen vonseiten der Stadtverwaltung nicht mehr frei Haus geliefert, sondern nur noch digital zur Verfügung gestellt. Die Versorgungslücke, die dadurch entsteht, möchte die CDU füllen.

„Da die Stadt entschieden hat, den Abfallkalender für das Jahr 2021 nur noch digital zur Verfügung zu stellen, hat sich die CDU-Gemeinderatsfraktion spontan entschlossen, einen gedruckten Abfallkalender für alle Mitbürgerinnen und Mitbürger anzubieten. Wir wollen damit sicherstellen, dass auch die Heidelbergerinnen und Heidelberger, die keine Möglichkeit haben, den digitalen Kalender zu nutzen oder auszudrucken mit diesem wichtigen Angebot versorgt werden“, so der Kreisvorsitzende der CDU Heidelberg und Stadtrat Alexander Föhr. „Unsere Stadträtin Nicole Marmé hat ihn liebevoll von Hand gemalt. Wir hoffen, dass er einen Ehrenplatz in Ihrem Haus bekommt und Ihnen hilft, keinen Abholtermin der Müllabfuhr zu verpassen.“, ergänzt Fraktionsvorsitzender Dr. Jan Gradel.

Wer einen oder mehrere Kalender haben möchte, kann diese einfach in den Geschäftsräumen der CDU Fraktion im Heidelberger Rathaus (Marktplatz 10, Mo-Do: 10-12:30 Uhr; Corona-bedingt werden die Kalender durch das Fenster abgegeben – bitte von außen klopfen.) abholen oder bestellen. Entweder per E-Mail an: info@cdu-fraktion-hd.de oder telefonisch bei Stadträtin Prof. apl. Dr. Nicole Marmé unter 01520 1944505. Benötigt werden Name, Adresse und die gewünschte Anzahl. Es ist natürlich auch möglich, Sammelbestellungen für die Nachbarschaft zu tätigen.

Die CDU Fraktion hofft, mit diesem Service behilflich zu sein und wünscht allen Heidelbergerinnen und Heidelbergern frohe Weihnachten.