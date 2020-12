Worms – Raub auf EDEKA-Markt

Worms/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Morgen des 29.12.2020, gegen 06:40 Uhr, kam es zu einem bewaffneten Raub auf den EDEKA-Markt in der Alzeyer Straße in Worms. Ein bislang unbekannter Täter betrat vor Ladenöffnung das Geschäft und forderte unter Vorhalt einer bisher noch nicht genauer benannten Pistole Geld von einer Angestellten. Nachdem diese kein Geld an den Täter herausgab, flüchtete dieser ohne Beute zu Fuß in Richtung Worms-Pfeddersheim. Die Angestellte blieb bei dem Vorfall unverletzt. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei führte bislang nicht zur Ergreifung des Täters.

Dieser kann wie folgt beschrieben werden: 30-40 Jahre alt, ca.160 cm groß, südländischer Phänotyp, ausländischer Dialekt, dunkle Wollmütze, blauer Einwegmundschutz, dunkle Oberbekleidung mit “Nike” Aufschrift, dunkle Jeans, schwarze Pistole (evtl. aus Plastik).

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter kiworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.