Mannheim – Vorfahrt genommen und geflüchtet – Zeugen gesucht

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Montagmorgen kam es im Kreuzungsbereich der Langstraße und Alphornstraße zu einem Verkehrsunfall – der Verursacher flüchtete. Der Fahrer eines Pkw bog um 9.20 Uhr von der Alphornstraße in die Langstraße ab und missachtete dabei die Vorfahrt einer 26-jährigen Motorroller-Fahrerin. Um einen Zusammenstoß zu verhindern musste diese derart bremsen, dass sie zu Fall kam. Der unbekannte Autofahrer fuhr ungeachtet dessen weiter. Glücklicherweise wurde die 26-Jährige dabei nicht verletzt, es entstand jedoch Sachschaden am Zweirad. Das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen. Diese werden gebeten, sich unter 0621 33010 an die Beamten zu wenden.

BEITRAG EMPFEHLEN UND TEILEN teilen

mitteilen

teilen

RSS-feed

E-Mail