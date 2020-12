Ludwigshafen – Zeugen gesucht

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Eine 52-Jährige hörte am 28.12.2020, gegen 21:15 Uhr, laute Geräusche im Keller eines Mehrfamilienhauses in der Bayreuther-Straße. Die informierte Polizei stellte vor Ort Einbruchsspuren an der Kellertür fest. Hinweise auf die Täter liegen bislang nicht vor. Zwischen dem 23.12.2020, 22 Uhr, und dem 26.12.2020, 9 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter Zugang zu einem Mehrfamilienhaus in der Leuschnerstraße und versuchten die Kellertür einer im Haus befindlichen Apotheke aufzuhebeln. Die Tür hielt dem Einbruchsversuch jedoch stand.

Auch am 25.12.2020, gegen 00:45 Uhr, hatte ein bislang Unbekannter versucht sich Zutritt zu einem Supermarkt in der Industriestraße zu verschaffen. Hierzu hatte er die Umzäunung des Leergutlagers des Marktes angegangen. Der Täter war nicht in den Markt eingedrungen. Es wurde nichts entwendet.Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.