Ludwigshafen – Sparkasse Vorderpfalz: Vier Geschäftsstellen unter neuer Leitung

Ludwigshafen / Speyer / Rhein-Pfalz-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar.

Ab 4. Januar 2021 übernimmt Nicole Kaschowitz (43) die Leitung der Geschäftsstelle Ludwigshafen-Edigheim, Kerstin Thiel (52) wird Geschäftsstellenleiterin in Dannstadt-Schauernheim, Isabel Lopes Marques (45) in Altrip und Jacqueline Gehrlein (32) in Speyer-Im Erlich. Die Geschäftsstellen Ludwigshafen-Edigheim, Dannstadt-Schauernheim und Altrip wurden zuvor von benachbarten Geschäftsstellen betreut und erhalten jetzt eine Leitung vor Ort. Patrick Szot wechselt von der Geschäftsstelle Speyer-Im Erlich in den Versicherungsbereich der Sparkasse.

Oliver Kolb, Vorstandsmitglied der Sparkasse Vorderpfalz und zuständig für das Privatkundengeschäft, betont: “Mit der Neubesetzung der Leitungsfunktionen bauen wir die Beratungs- und Serviceleistungen und auch die Zusammenarbeit und Interaktion mit unseren Kunden weiter aus. Unser Ziel ist es, unsere Kunden bedarfsgerecht und ganzheitlich zu beraten und mit Finanzdienstleistungen zu versorgen. Eine Vielzahl von Serviceleistungen und einfache Produkte werden zunehmend online nachgefragt und abgeschlossen. Die Geschäftsstelle bleibt aber weiterhin für eine umfassende und individuelle Beratung wichtig, insbesondere bei komplexen Finanzthemen wie Vermögensaufbau, Wertpapiere, Versicherungen, Immobilienfinanzierung oder die Absicherung für das Alter. Mit individuellen Finanzlösungen sowie einer persönlichen und ergebnisoffenen Beratung werden die neuen Geschäftsstellenleiterinnen mit ihren Teams ihre Kunden in den unterschiedlichsten Lebenssituationen begleiten”.



Foto Sparkasse Vorderpfalz:

Bildunterschrift:

Oliver Kolb, Vorstandsmitglied der Sparkasse Vorderpfalz, betont: “Mit der Neubesetzung der Leitungsfunktionen bauen wir die Beratungs- und Serviceleistungen und auch die Zusammenarbeit und Interaktion mit unseren Kunden weiter aus”.

Hintergrundinformation: Geschäftsstelle / Anzahl der Mitarbeiter ab 04.01.2021 / Leitung / Qualifikation:

• Geschäftsstelle Ludwigshafen-Edigheim: 4 Personen, Leitung: Nicole Kaschowitz (43) / Sparkassenfachwirtin, bisher Privatkundenbetreuerin in der GS HS Ludwigshafen

• Geschäftsstelle Dannstadt-Schauernheim: 5 Personen, Leitung: Kerstin Thiel (52) / Sparkassenfachwirtin, bisher stellv. GS Leiterin in Mutterstadt, Privatkundenbetreuerin

• Geschäftsstelle Altrip: 5 Personen, Leitung: Isabel Lopes Marques (45) / Sparkassenfachwirtin, bisher stell. GS Leiterin in Schifferstadt-Schillerplatz, Privatkundenbetreuerin

• Geschäftsstelle Speyer-Im Erlich: 6 Personen, Leitung: Jacqueline Gehrlein (32) / Bankfachwirtin, bisher stellv. GS Leiterin in GS HS Speyer, Privatkundenbetreuerin

Über die Sparkasse Vorderpfalz

Die Sparkasse Vorderpfalz ist mit einer Bilanzsumme von 5,4 Milliarden Euro die größte Sparkasse in Rheinland-Pfalz. Die Zufriedenheit ihrer Kunden ist für sie Maßstab und Antrieb zugleich. Deshalb kombiniert sie persönliche und digitale Services und ermöglicht dadurch einen umfassenden Zugang zu ihren Finanzdienstleistungen. Über die Sparkassen-App, ihre Webseite sparkasse-vorderpfalz.de, OnlineBanking und das KundenDialogCenter ist sie rund um die Uhr erreichbar.